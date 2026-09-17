¿Gasolina mezclada? Qué es el E10, la fórmula de bencina que el Gobierno evaluaría traer a Chile según Reuters

La incorporación de esta mezcla permitiría reducir en aproximadamente US$107 millones al año el costo para las finanzas públicas del suministro de combustible en el país.

El Gobierno estaría evaluando una alternativa inédita para reducir el precio de los combustibles en nuestro país: incorporar el compuesto químico etanol dentro de su composición.

Así lo informó la agencia internacional Reuters, la cual afirmó que la medida buscaría ser una medida de mitigación ante la presión por el alza internacional del costo del petróleo.

La propuesta elaborada por el Ministerio de Energía contemplaría avanzar hacia la gasolina E10, que es una mezcla que contiene un 10% de etanol y un 90% de gasolina .

Según un memorando preparado por funcionarios de la cartera y consultado por el medio, su eventual puesta en marcha reduciría en cerca de US$107 millones anuales el costo de suministro de combustible.

El año pasado, Chile importó 181.000 barriles diarios de crudo, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuyo precio se ha disparado por el conflicto en medio oriente.

Por su parte, el precio del petróleo Brent, que se suele utilizar como referente, superó los US$105 por barril el miércoles, frente a los aproximadamente US$73 que registraba antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Mezcla ya es utilizada en América Latina

La mezcla de etanol con gasolina ya es usada en distintos países de la región. En Brasil, la industria del etanol alcanza un valor estimado de US$20.000 millones y constituye la segunda mayor del mundo, solo después de Estados Unidos.

Chile es uno de los pocos países del continente que todavía utiliza el MBTE, un aditivo empleado para aumentar el octanaje de la gasolina, aunque un eventual giro al m10 no sería fácil ni inmediato.

La transición se realizará gradualmente, y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) tendría que invertir aproximadamente US$10,8 millones para adaptar infraestructura de refinación, terminales y almacenamiento, según el documento al que accedió Reuters.