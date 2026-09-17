“Con la tranquilidad…”: Tiktoker mostró insólito robo de una bandera chilena desde su propia casa

“Voy a mostrar el video de cómo me robaron la bandera”, dijo entre risas Aranza, la mujer que rescató el registro desde una cámara de seguridad.

Una usuaria de TikTok relató un insólito robo del que fue víctima en su vivienda: Un hombre robó una pequeña bandera chilena que estaba en su frontis.

“Me robaron la bandera, voy a mostrar el video de cómo me robaron la bandera“, expresó la internauta, de nombre Aranza, en el registro que compartió en la red social.

En la breve grabación realizada por una cámara de seguridad, se logra apreciar el momento exacto en que el desconocido se apropió del símbolo patrio.





Pero, lo que más llamó la atención de la creadora de contenido, fue la calma con la que el sujeto sacó el objeto desde la reja del domicilio.

“Con la tranquilidad que me robó la bandera”, añadió la mujer en la plataforma, donde alcanzó gran repercusión y recibió cientos de comentarios sobre el video.

“Él andaba recogiendo cositas, yo creo que pensó que era para llevar”, “no lo veo como un robo. Estas personas se llevan lo que ha nosotros no nos sirve” y “perdonado, (la bandera) era tamaño carrito y no tamaño casa”, fueron algunas de las reacciones.

Mira el video a continuación: