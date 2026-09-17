Gobierno descarta propuesta “formal, interna o externa” para vender combustibles con etanol

El Ministerio de Energía emitió un comunicado donde se refieren a al información que circuló sobre la eventual medida que contempla unz mezcla que contiene un 10% de etanol y un 90% de gasolina.

El gobierno negó la posibilidad de vender combustibles con etanol, luego de una información dada a conocer por Reuters sobre la eventual medida.

A través de un comunicado del Ministerio de Energía, señalaron que no se ha considera de manera formal la propuesta del uso de etanol en combustibles

“El Ministerio de Energía declara que no ha realizado ninguna propuesta formal, interna o externa, respecto a esta materia”, detallaron.





La información fue consignada por la mencionada agencia internacional, en la que se señaló que se habría estado trabajando en una medida de mitigación ante la presión por el alza internacional del costo del petróleo.

En ese sentido, la propuesta buscaba avanzar hacia la gasolina E10, que consiste en una mezcla que contiene un 10% de etanol y un 90% de gasolina.

De acuerdo con un memorando elaborado por funcionarios de la cartera y al que tuvo acceso el citado medio, la eventual implementación buscaba reducir en aproximadamente US$107 millones anuales los costos de suministro de combustible.