Seremi de Energía de Coquimbo renuncia tras observaciones de Contraloría por su experiencia profesional

La autoridad había asumido el cargo el 30 de marzo y su salida se debió a una discrepancia que advirtió la Contraloría General de la República sobre su experiencia.

El gobierno informó este jueves la salida de Fabián Páez Leyton de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía de la Región de Coquimbo.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, luego de observaciones respecto de su experiencia profesional .

De acuerdo con el escrito, Páez presentó su renuncia al cargo tras conocer las reparos formuladas por la Contraloría General de la República.





“El servicio agradece la gestión, el trabajo y el alto compromiso entregado por la autoridad saliente durante su período en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en el comunicado.

En su lugar, asumirá en calidad de subrogante Juan Carlos Salinas Marabolí, Secretario Regional Ministerial de Minería, esto según señalan “con el fin de asegurar la continuidad operativa y el normal funcionamiento de los servicios vinculados a la gestión”.

La autoridad había asumido como seremi de Energía el pasado 30 de marzo y al momento de su designación, el gobierno informó que Páez era ingeniero en Minas y titulado en Pedagogía en Educación Técnico Profesional.

Salida número 48 en el gobierno

Con la renuncia de Fabián Páez Leyton se concreta la salida número 38 de un seremi desde el inicio de la administración de José Antonio Kast.

En general van 48 salidas de autoridades desde marzo, contemplando ministras, subsecretarios y delegados provinciales.