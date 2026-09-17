Unos 53 mil pensionados no recibieron la PGU en septiembre: Cómo y cuándo cobrar el pago pendiente

Quienes aún no han cobrado su beneficio pueden optar por acudir de forma prescencial a una sucursal de BancoEstado durante este jueves o esperar el depósito automático que llegará la próxima semana.

Un grupo de pensionados del banco BICE Vida no recibió en su depósito habitual la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros beneficios previsionales correspondientes a septiembre.

Ante esta situación, el Instituto de Previsión Social (IPS) activó un plan de contingencia para que las personas afectadas puedan acceder a los montos pendientes.

La medida contempla una alternativa de cobro presencial y, para quienes no retiren el dinero, un posterior depósito bancario.

De acuerdo a un comunicado del organismo, la situación se generó producto de una “equivocación en un archivo enviado por parte de la compañía de seguros”, tras lo cual el IPS activó medidas de contingencia para que unas 53 mil personas cuenten con esos ingresos antes de Fiestas Patrias.





¿Cómo y cuándo se realizará el pago de la PGU?

De acuerdo con la información entregada por el IPS, las personas afectadas podrán acceder a sus beneficios de dos maneras:

Cobro presencial: la PGU y otros beneficios previsionales estarán disponibles para ser retirados hasta este jueves 17 de septiembre en sucursales de BancoEstado y BancoEstado Express .

. Depósito bancario: quienes no retiren el dinero presencialmente durante este período recibirán automáticamente el monto correspondiente mediante depósito en su cuenta bancaria el miércoles 23 de septiembre .

¿Cómo saber si estás entre las personas afectadas?

El IPS indicó que las personas que no recibieron su depósito pueden revisar las comunicaciones enviadas por BICE Vida o el propio IPS, donde se entrega información relacionada con esta situación.

Además, se puede solicitar orientación a través de ChileAtiende y su call center 101.