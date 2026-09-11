PGU sube a $250 en septiembre: Quiénes reciben nuevo monto y cuándo es el próximo aumento

Este año los pensionados entre 75 y 81 años comenzaron a recibir automáticamente el incremento de la Pensión Garantizada Universal y queda un último tramo que será beneficiado con el nuevo monto.

Desde septiembre de 2026 comenzó una nueva etapa del aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que complementa los ingresos de las personas pensionadas.

Más de 500 mil personas comenzaron a recibir automáticamente el nuevo monto, sin necesidad de realizar trámites ni presentar una solicitud.

En esta oportunidad, el incremento está dirigido a quienes tienen entre 75 y 81 años y ya son beneficiarios de la PGU.

¿Quiénes reciben el aumento de la PGU en septiembre?

A partir del 1 de septiembre de 2026, las personas beneficiarias de la PGU que tengan 75 años o más pueden acceder al monto máximo del beneficio.

Dicho grupo, que ya recibía la PGU, pasó de recibir un monto máximo de $231.732 a un aumento de $250.275 .

El beneficio se aplica de manera automática y los beneficiarios no deben postular nuevamente ni realizar trámites.

Par acceder al aumento en esta etapa, las personas deben tener 75 años cumplidos al 30 de septiembre de 2026.

¿Cuándo es el próximo aumento de la PGU?

El próximo y último tramo está previsto para septiembre de 2027, de acuerdo a lo previsto en la Reforma de Pensiones.

En esa fecha el aumento se extenderá a los beneficiarios de la PGU desde los 65 años, completanto la implementación gradual del nuevo monto máximo de $250.275, de acuerdo con el calendario establecido por la reforma.

Calendario de aumento de la PGU:

Septiembre de 2025: beneficiarios de 82 años o más.

Septiembre de 2026: beneficiarios de 75 años o más.

Septiembre de 2027: beneficiarios de 65 años o más.

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