PGU aumenta en septiembre: Quiénes la reciben automáticamente y de cuánto es el nuevo monto

El monto máximo de la Pensión Garantizada Universal se extenderá a un nuevo grupo de beneficiados, quienes podrán recibir cerca de $20 mil más al momento de cobrar su pensión a partir de septiembre.

Pensionados podrán a partir de septiembre aumentar el monto máximo de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para complementar los ingresos de su jubilación.

Gracias a la implementación de la Reforma de Pensiones, un nuevo grupo de adultos mayores se verá beneficiado de forma automática, sin necesidad de hacer trámites ni solicitudes.





El único requisito para recibir este aumento es ya ser beneficiario de la PGU.

Quiénes recibirán un aumento de la PGU

A partir del 1 de septiembre de 2026, adultos mayores que tengan entre 75 y 81 años verán un incremento en el monto máximo de su Pensión Garantizada Universal (PGU).

Cabe recordar que en septiembre de 2025 se realizó el primer aumento en el grupo correspondiente a personas de 82 años o más.

En septiembre de 2027 se implementará el tercer aumento, extendiendo el beneficio al grupo de personas de 65 años o más.

¿Cuánto aumenta la PGU?

El monto máximo del beneficio que recibían los pensionados y pensionadas correspondía a $231.732 pesos.

A partir de septiembre, los beneficiados que sean parte del grupo entre 75 y 81 años verán un incremento en el monto de su PGU, el que podrá llegar hasta un máximo de $250.275.

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