Según la Fiscalía, Orlando habría llevado a diario una doble vida, en la que mantenía un “tortuosa” relación con la joven de 29 años desaparecida hace más de tres meses en Pudahuel.

Nuevos datos se revelaron sobre uno de los imputados por el delito de secuestro con homicidio, tras la desaparición de Makarena Tolosa el pasado 8 de mayo en Pudahuel, cuando fue vista por última vez con dos tíos.

Cámaras de seguridad captaron a los tres familiares caminando por distintos sectores en la comuna, luego de que la joven de 29 años se reuniera con ellos al interior de un cité para realizar un intercambio de dinero.

“Vine aquí donde mi tío, nos estamos tomando unos combinados, así que no creo que me vaya muy bien”, se escucha a Makarena en el último audio que envió. El tío agregó: “¡Mándale saludos!”.





La inquietante doble vida del tío de Makarena Tolosa

Se trata de Orlando, un hombre de 49 años que, según Fiscalía, es clave en la investigación y habría llevado a diario una doble vida, en la que mantenía un “tortuosa” relación con Makarena.

“Tenía una doble vida en la que aparentaba ser una persona de hogar, trabajadora y padre de familia. Sin embargo, pudimos ir despejando durante la investigación que en realidad no desarrollaba la actividad laboral que le señalaba a la familia“, expuso el fiscal Marcos Pastén.

El persecutor además compartió la hipótesis del Ministerio Público: “Se sintió amenazado con que se revelara la doble vida que el llevaba (…) La posibilidad de verse delatado ante su familia, entendemos que es el móvil que tuvo para secuestrar a Makarena y, posteriormente, darle muerte y hacer desaparecer su cuerpo”.

De igual manera, Pastén reveló que, de acuerdo con los antecedentes, Orlando “solicitaba favores sexuales de parte de la víctima previo pago”. Razón por la que se habrían registrado 49 transferencias bancarias a la joven, desde 2025 hasta la fecha de su desaparición.

Por otro lado, durante la audiencia de formalización de los imputados, un testigo clave del caso declaró ante Fiscalía que Makarena “me señaló que mi tío le había dicho que él podía ser su sugar daddy y que podían tener algo”.

“Hace muy poco tiempo supe que seguía pidiéndole dinero a diario, ya que el miedo más grande de mi tío era que su esposa se enterara y la Maka se aprovechaba de esto para que le transfiriera” , agregó.

Estos son los inquietantes datos que maneja el Ministerio Público y por los que se señala a Orlando como uno de los principales sospechosos. Actualmente, el hombre se encuentra cumpliendo prisión preventiva junto a otro sujeto de 55 años.