Obtuvo solo 20 puntos: Sorpresa en Fiebre de Canto por eliminación de querido participante

Tras la inesperada salida de Cata Days, el programa de talentos de Chilevisión dijo adiós este domingo a uno de sus concursantes más entrañables.

La noche de este domingo se dio a conocer al nuevo participante eliminado de Fiebre de Canto, esto, luego de la repentina salida de Cata Days de la competencia producto de un problema de salud la semana pasada.

El jurado integrado por la soprano Verónica Villarroel, los cantantes Emilia Dides y Luis Jara, y el actor y director teatral Vasco Moulian, llegaron a la difícil decisión de eliminar a un concursante del programa.

El segundo eliminado de Fiebre de Canto

Con un total de apenas 20 puntos, Fernando Larraín dejó Fiebre de Canto tras ofrecer una dinámica presentación de All Night Long de Lionel Richie,

“Fernando, eres una luz, eres nuestra alegría, gracias por haber venido a Fiebre de Canto“, dijo la animadora. “Le damos un aplauso gigante porque lo amamos, lo queremos”, expresó.

Según informó Diana Bolocco, el puntaje más bajo de la noche obtuvo una nota 5 por parte de Luis Jara. De esta manera, el actor se convirtió en el segundo eliminado de la competencia.