Sorpresa total: Fiebre de Canto presentó a nuevo integrante internacional del jurado

Diana Bolocco informó que el artista se integrará al jurado a partir de la próxima semana y se mantendrá como invitado todos los domingos de septiembre. “Vamos a escuchar música y a juzgarla”, adelantó.

Fiebre de Canto tendrá una importante novedad pues Diana Bolocco anunció que llegará un quinto jurado al programa.

Se trata de un artista de talla internacional que se sumará como invitado todos los domingos durante el mes de septiembre.

Tal como lo anunció la animadora, a partir del próximo domingo Ale Sergi, vocalista de Miranda! se sumará al estelar de Chilevisión.





“Hola, Chile. ¿Cómo están? Acá Ale Sergi, muy contento porque me voy a sumar como quinto jurado a Fiebre de Canto desde el próximo domingo”, expresó el artista en un video.

El cantante adelantó sobre su rol que “vamos a estar viéndonos más seguido y vamos a escuchar música y a juzgarla“.

De esta manera, Ale Sergi acompañará a Emilia Dides, Luis Jara, Verónica Villarroel y Vasco Moulian.

El cantante cuenta con amplia trayectoria y ha participado como jurado en programas de talentos de la televisión trasandina como Tu cara me suena y La Voz Argentina.

Ale Sergi se suma a Fiebre de Canto