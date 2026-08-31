La empresaria reveló decenas de chats con sus seguidores en los que le expresaban su apoyo, por lo que les agradeció en sus historias de Instagram.

Coté López reapareció en redes sociales y mostró múltiples mensajes que recibió tras la emisión de su entrevista en Primer Plano.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria reveló decenas de chats con sus seguidores en los que le expresaban su apoyo.

“Gracias. No comprendo, pero les agradezco con todo mi corazón. Son una luz para mi oscuridad “, expresó.





El viernes pasado, Coté se sinceró en conversación con Fran García-Huidobro sobre la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola.

Asimismo, abordó el tenso momento que compartió en llamada con el estelar de Chilevisión, en el capítulo en el que la española contó su versión de lo ocurrido en Qatar.

A raíz de esto, las redes se dividieron en dos bandos para apoyar a Gala Caldirola o a Coté López, quien decidió este domingo exponer el cariño de su público.

Revisa los mensajes que Coté López recibió y decidió mostrar en sus redes















