Reforma de seguridad: Pdte. Kast asegura que nuevo estado de excepción “no es renunciable”

El mandatario hizo un llamado a que los parlamentarios en el Congreso aborden la seguridad pública con nuevas herramientas. “Estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante”, sostuvo.

El presidente José Antonio Kast afirmó este lunes que no retirará el proyecto de reforma constitucional sobre seguridad presentando en el Congreso pese a cuestionamientos de la oposición y el oficialismo.

La iniciativa, presentada hace dos semanas, ha generado amplio debate en especial sobre la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que podría extenderse inicialmente por 120 días y ser prorrogables hasta a 240 días sin necesidad de aprobación del Congreso.

Consultado en Radio Cooperativa sobre la posibilidad de retirar la propuesta del Congreso, el mandatario aseguró que el proyecto continuará su tramitación legislativa y manifestó su disposición a realizar modificaciones durante el debate parlamentario.





“Estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante . Algunos dicen que se fueron con el tejo pasado, otros dicen que es inaceptable, tantos días. Yo siempre veo el vaso medio lleno”, comentó.

“Creo que ahora comienza la discusión, la conversación con un proyecto de ley de reforma constitucional que puede sufrir modificaciones, perfecciones“, añadió.

En ese sentido recordó que “en el tema de reconstrucción también se generó un debate muy grande cuando se comenzó y se dijo ‘esto va a ser inabordable, no va a ser posible, no lo van a sacar’. Se sacó, con modificaciones, pero creo que fue algo bueno para Chile”.

Nuevo estado de excepción

Consultado sobre si el estado de excepción constituye un elemento irrenunciable de la reforma, sostuvo que esperan que el Congreso comprenda la necesidad de abordar la seguridad pública con nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado.

“ Si usted me dice si es renunciable o no, para nosotros no es renunciable , pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”, aseguró.

En la misma línea añadió que “el crimen organizado hoy día no es el de los delincuentes habituales. Es una especie de Estado paralelo que funciona con líneas de acción y económicas distintas”.

Sobre la discusión pública que se ha generado, Kast afirmó que “lo veo como abrir un debate necesario y que genera la atención de toda la ciudadanía; hoy día todo el mundo sabe que presentamos una reforma constitucional y cada parlamentario tendrá que responder frente a lo que quiere o lo que no quiere hacer en el combate al crimen organizado y al terrorismo”.

Finalmente, también sostuvo que “ustedes jamás van a haber visto en mí una actitud autoritaria, negándole el espacio a la prensa” y que “quien me atribuye esa característica tiene que explicar por qué lo dice a partir de mis acciones.