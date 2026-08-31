Este aporte económico ya no acepta nuevas postulaciones, puesto que en octubre entrará en vigencia el nuevo Subsidio Unificado al Empleo.

Este lunes inicia el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, un importante beneficio que entrega el Estado para mejorar los ingresos de mujeres trabajadoras en Chile.

El beneficio está dirigido a mujeres de entre 25 y 59 años y 11 meses, y busca entregar un apoyo económico que contribuya a mejorar sus ingresos.

Las beneficiarias pudieron optar por recibir el aporte mediante pagos mensuales o a través de un pago único anual con fecha de entrega para este mes.

Fecha del último pago anual del BTM

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se realizará este lunes 31 de agosto a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Este será el último pago del BTM, debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que unirá el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Haz click en la imagen para revisar si obtienes el Bono al Trabajo de la Mujer.

Montos que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer

El monto que reciben las beneficiarias se determina de acuerdo con tres tramos, establecidos según la renta que obtuvieron durante 2025, de acuerdo a información del Sence:

A: Si tu renta anual en 2025 fue igual o inferior a $3.390.130, recibirás desde $1 a $678.028

B: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $3.390.139 y $4.237.674, recibirás cerca de $678.028

C: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $4.237.674 y $7.627.812, recibirás desde $678.028 a $1



