Sence paga hoy hasta $678 mil: Este lunes inicia el último depósito del Bono al Trabajo de la Mujer
Este aporte económico ya no acepta nuevas postulaciones, puesto que en octubre entrará en vigencia el nuevo Subsidio Unificado al Empleo.
Este lunes inicia el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, un importante beneficio que entrega el Estado para mejorar los ingresos de mujeres trabajadoras en Chile.
El beneficio está dirigido a mujeres de entre 25 y 59 años y 11 meses, y busca entregar un apoyo económico que contribuya a mejorar sus ingresos.
Las beneficiarias pudieron optar por recibir el aporte mediante pagos mensuales o a través de un pago único anual con fecha de entrega para este mes.
Fecha del último pago anual del BTM
El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se realizará este lunes 31 de agosto a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
Este será el último pago del BTM, debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que unirá el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.
Haz click en la imagen para revisar si obtienes el Bono al Trabajo de la Mujer.
Montos que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer
El monto que reciben las beneficiarias se determina de acuerdo con tres tramos, establecidos según la renta que obtuvieron durante 2025, de acuerdo a información del Sence:
- A: Si tu renta anual en 2025 fue igual o inferior a $3.390.130, recibirás desde $1 a $678.028
- B: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $3.390.139 y $4.237.674, recibirás cerca de $678.028
- C: Si tu renta anual en 2025 fue de entre $4.237.674 y $7.627.812, recibirás desde $678.028 a $1
Cómo postular al Subsidio Unificado al Empleo
Quienes actualmente reciben el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) o el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) mantendrán la vigencia de sus pagos bajo la normativa de transición del Sence.
Sin embargo, a partir del 1 de octubre, las nuevas postulaciones se procesarán exclusivamente bajo las reglas del Subsidio Unificado al Empleo.
Para solicitar el beneficio del Subsidio Único al Empleo, la persona contratada deberá cumplir los siguientes requisitos:
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Renta mensual: Tener un sueldo bruto inferior o igual a 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales ($1.245.494)
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Tiempo sin trabajo: Acreditar al menos 6 meses continuos o 8 meses discontinuos de desempleo dentro de los últimos 18 meses (esto se verifica automáticamente mediante el registro de cotizaciones en la AFP/AFC).
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Ficha social: Pertenecer al tramo del 40% al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Excepción: Las personas con discapacidad no requieren cumplir con este requisito de tramo socioeconómico.