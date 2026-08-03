Subsidio Unificado al Empleo: Cuánto pagará y quiénes recibirán el nuevo aporte económico del Estado

El nuevo aporte entregará un monto que equivaldrá a un porcentaje de la remuneración bruta del trabajador y el beneficiario deberá postular para obtener el dinero.

A partir del próximo 1 de octubre entrará en vigencia el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE), un nuevo aporte económico a trabajadores que será entregado a quienes ingresen a un nuevo empleo, pero también a las empresas que los contraten.

Esto, a su vez, unificará al Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes, ampliando su cobertura a grupos prioritarios con baja inserción laboral.

Este aporte mensual puede llegar hasta $185.000 y se entregaría por un máximo de 12 meses, mediante un sistema de acceso simplificado que se espera esté operativo durante los próximos meses.

¿Cómo postular al SUE? Son 3 requisitos

Para solicitar el beneficio del Subsidio Único al Empleo, la persona contratada deberá cumplir los siguientes requisitos:

Renta mensual: Tener un sueldo bruto inferior o igual a 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales ($1.245.494) Tiempo sin trabajo: Acreditar al menos 6 meses continuos o 8 meses discontinuos de desempleo dentro de los últimos 18 meses (esto se verifica automáticamente mediante el registro de cotizaciones en la AFP/AFC). Ficha social: Pertenecer al tramo del 40% al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Excepción: Las personas con discapacidad no requieren cumplir con este requisito de tramo socioeconómico.





¿Cuánto dinero entregará este beneficio?

El subsidio calcula el aporte según el sueldo bruto contratado:

Para el trabajador: Recibirá hasta un 20% de su remuneración bruta mensual (con un piso mínimo garantizado de al menos 2,5% de un ingreso mínimo mensual).

Recibirá hasta un 20% de su remuneración bruta mensual (con un piso mínimo garantizado de al menos 2,5% de un ingreso mínimo mensual). Para el empleador: Recibirá hasta un 20% del sueldo bruto abonado.

A modo de ejemplo práctico, para una persona que firme un contrato por un sueldo bruto de $500.000, el subsidio para el trabajador podrá alcanzar hasta $100.000 adicionales al mes depositados en su cuenta bancaria.

¿Qué pasa si cobrabas algunos de los bonos finalizados?

Quienes actualmente reciben el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) o el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) mantendrán la vigencia de sus pagos bajo la normativa de transición del Sence.

Sin embargo, a partir del 1 de octubre, las nuevas postulaciones se procesarán exclusivamente bajo las reglas del Subsidio Unificado al Empleo.