Hasta $300 mil de una vez: Los bonos y beneficios que pueden recibir los trabajadores

Existen diversos beneficios estatales destinados a mejorar los ingresos de los trabajadores. Revisa aquí los detalles y cómo acceder a los aportes estatales si cumples con los requisitos.

Actualmente el Estado cuenta con diferentes bono, beneficios y subsidios para apoyar a los trabajadores y trabajadoras.

Se trata de aportes económicos destinados a mejorar el ingreso de mujeres y hombres trabajadores, tanto como a sus familias y cargas dependientes.

Conoce acá más detalles de los beneficios, montos y requisitos de los bonos a los que puedes acceder.





Bono por formalización del trabajo

El Bono por formalización del trabajo que se entrega a personas usuarias o integrantes de una familia usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que se encuentre activa en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Cada integrante de la familia que cumpla los requisitos puede recibir este bono.

El bono entrega un pago máximo de $302.505 (valor 2026), que se reajusta en febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio dirigido a trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años con 11 meses que sean parte del 40% más vulnerable de la población (según el Registro Social de Hogares).

El beneficiario elige su quiere recibir el pago mensual de a de $44.157 o en en única cuota que puede llegar a los $678.028.

*Próximamente este beneficio se unirá al Subsidio Unificado al Empleo, por lo que actualmente no es posible postular al programa pero se entregan los montos pendientes. Pronto se informarán los detalles del nuevo beneficio.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer se trata de una ayuda monetaria que se entrega a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de familias de menores ingresos de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Quien resulte beneficiaria puede recibir un pago anual de hasta $678.028 o un pago mensual de hasta $44.157.

*Próximamente este beneficio se unirá al Subsidio Unificado al Empleo, por lo que actualmente no es posible postular al programa pero se entregan los montos pendientes. Pronto se informarán los detalles del nuevo beneficio.

Asignación Familiar

Beneficio mensual que se entrega por cada carga familiar acreditada de trabajadores dependientes, independientes y pensionados, afiliados a un sistema previsional.

El monto de la Asignación Familiar depende del ingreso que el beneficiario reciba:

Hasta $631.976: recibe $22.007 .

. Entre $631.976 y $923.067: recibe $13.505 .

. Desde $923.067 hasta $1.439.668: recibe $4.267 .

. A partir de $1.439.669: no tienes derecho al subsidio, pero sí a otras prestaciones y beneficios.

Subsidio al Empleo Unificado

Este nuevo subsidio ya fue despachado a ley, pero aún no entra en vigencia. El SUE busca modernizar y simplificar el actual sistema, unificando los recursos de tres beneficios dependientes del Sence: Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

La cobertura se ampliará a cuatro grupos prioritarios con baja inserción laboral: jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. En tanto que el beneficio puede alcanzar hasta $185.000 mensuales combinados entre trabajador y empleador.