27/ 04/ 2026 15:21

Fatal pelea en San Bernardo termina en riña familiar en hospital: Revelan video clave de la agresión

Un hombre de 44 años murió tras ser apuñalado durante una discusión en San Bernardo la madrugada de este lunes. Ambos involucrados llegaron heridos al Hospital El Pino, pero uno de ellos falleció. Al interior del recinto se produjo una nueva pelea entre los familiares acompañantes, que dejó a un guardia lesionado. Quien se convirtió en homicida fue detenido por Carabineros y será formalizado el miércoles.