Tras dichos de Antonella Ríos: Sergio Rojas aclaró destino de millonaria recaudación para damnificados

El periodista salió al paso de la polémica acusación de su excompañera de panel. “¿Dónde está la plata del sur?”, lanzó la actriz después de su entrevista en Primer Plano.

La polémica entre Sergio Rojas y Antonella Ríos suma una nueva arista. Luego de la entrevista exclusiva a la actriz en Primer Plano a raíz de su despido de Zona Latina, ella lanzó una fuerte acusación contra su excompañero televisivo.

“No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres. ¿Dónde está la plata del sur?”, arremetió Ríos en una historia de Instagram que después fue eliminada.

Los dichos de la expanelista de Que te lo digo hacen referencia al dinero que recaudó Rojas para los damnificados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.





La respuesta de Sergio Rojas a dichos de Antonella Ríos

Ante esto, el periodista utilizó su canal de difusión para referirse a las declaraciones de Antonella Ríos en Primer Plano.

“En shock con la entrevista en Primer Plano, lo acabo de ver. Me llamó Antonella hace poco y conversé con ella. Yo creo que ella está un poco colapsada, sobrepasada, así que la escuché harto rato”, afirmó.

“La verdad es que mi ánimo no está en destruir a nadie ni nada por el estilo. Lo que sí le dije es que es raro que me llamara si le causo tanto miedo, que supuestamente sudaba cuando me llamaba”, agregó.

Luego, el comunicador sostuvo que “creo que se equivocó, estuvo mal aconsejada. La verdad es que espero que esté bien, eso es lo más importante. El lunes voy a aclarar todos los temas, porque no soy una persona que tenga el poder de manipular”.

Sergio Rojas explicó qué pasó con el dinero para damnificados del sur

Respecto a la acusación sobre el dinero recaudado para damnificados, Sergio aseguró que “a nosotros nos quedó un excedente. Llevaré el lunes la rendición. Tengo que darle un corte, porque si no, al final siempre van a preguntar”.

“Deben haber sido $2 millones, o un millón y medio. Lo voy a mostrar el lunes con facturas y todo”, precisó.

Parte del “cxcedente” será entregado a miembro del equipo

En esa línea, Rojas reveló qué sucederá con parte de ese excedente: “Les quiero decir algo que es privado: de ese monto vamos a destinar casi un millón de pesos para pagar un servicio fúnebre de uno de nuestros camarógrafos”.

“Murió su papá, que tenía Alzheimer. Lo consulté en pauta y me dijeron que sí podíamos destinar ese dinero. Televisivamente no lo voy a decir, pero se hizo un traspaso a un miembro del equipo que tenía una situación familiar”, señaló.