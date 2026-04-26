Sergio Rojas cuestiona dichos de Antonella Ríos en Primer Plano: “Se equivocó”

El comunicador rompió el silencio tras las declaraciones de la actriz sobre el vínculo personal y profesional que mantenían. “Estuvo mal aconsejada”, aseguró.

Sergio Rojas reaccionó a recientes dichos de Antonella Ríos durante su entrevista en Primer Plano, donde la actriz habló sobre su salida de Zona Latina y abordó el conflicto que mantiene con el panelista de farándula.

A través de su canal de difusión en Instagram, el animador de Qué te lo digo aseguró estar “en shock con la entrevista en Primer Plano” después de ver las declaraciones emitidas por la actriz.

“Lo acabo de ver. Me llamó Antonella hace poco y conversé con ella”, reveló a sus seguidores.





Según el comunicador, Ríos “está un poco colapsada, sobrepasada, así que la escuché harto rato. La verdad es que mi ánimo no está en destruir a nadie ni nada por el estilo. Lo que dije es que es raro que me llamara si le causo tanto miedo”.

Sergio Rojas insistió en que su compañera de panel “se equivocó, estuvo mal aconsejada. La verdad es que espero que esté bien, eso es lo más importante. El lunes voy a aclarar todos los temas, porque no soy una persona que tenga el poder de manipular”.

Los dichos de Antonella Ríos

Antonella Ríos se refirió a su relación personal y profesional con Sergio Rojas en Primer Plano y aseguró que “me genera un poquitito de estrés, me da un poquito de colapso cuando siento que tengo que comunicarme con él y es por eso que yo lo he evadido todos estos días”.

“Siento que él, por sobre mis palabras, va de alguna manera a bajarle el perfil a lo que me pasa”, agregó.