“Me vendió”: Antonella Ríos arremetió contra Sergio Rojas en Primer Plano tras dichos sobre su pareja

Horas antes de la entrevista de Antonella con Primer Plano, Sergio insinuó en vivo que la actriz estaba siendo influenciada por su actual pareja, Patricio Henríquez.

Este viernes, Antonella Ríos rompió el silencio tras su despido laboral y arremetió contra Sergio Rojas en Primer Plano.

La panelista de farándula aseguró que Sergio “la vendió”, luego de que el periodista tildara a su actual pareja, Patricio Henríquez, de “cafichito de turno”.

¿Qué dijo Antonella Ríos?

Antonella comenzó su entrevista diciendo que Sergio “el día de hoy me vendió absolutamente, exponiéndome no solo a mí, sino que también a mi pareja; yo siento que esa es una falta de respeto brutal”.

En esa misma línea, aseguró que no ha querido contestar las llamadas del periodista porque “me genera un poquitito de estrés, me da un poquito de colapso cuando siento que tengo que comunicarme con él y es por eso que yo lo he evadido todos estos días”.

“Lo he pasado muy mal y él no es capaz de escuchar eso”, dijo Antonella, quien además confesó: “Siento que él, por sobre mis palabras, va de alguna manera a bajarle el perfil a lo que me pasa”.

La panelista abordó los comentarios que la acusaban de traicionar a Sergio y aseguró: “Siento que allá nunca fui escuchada realmente de manera honesta (…) Yo creo que es un juego que se salió de las manos”.





Esto, dado que horas antes en Que Te Lo Digo, Rojas insinuó que Ríos estaba siendo influenciada por su pareja actual, Patricio Henríquez, quien tendría una enemistad con Sergio.

“Me odia, el h… que debe plata en la pensión alimenticia no soy yo, compadre; el h… que se anda haciendo el tonto por la vida no soy yo; el h… que fue a jotear a una mina a Concepción cuando fuimos para allá no soy yo”, dijo Rojas.

El periodista advirtió: “Conmigo no se meta”, y luego agregó: “Los cafichitos de turno pasan”.

“Ella va a volver en sí y veamos cuánto te dura la Antonella sin la plata que estaba ganando y veamos cuánto te dura la Antonella sin la pantalla que tiene todos los días”, cerró Rojas.

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