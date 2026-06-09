Percy Marín rompe el silencio: Acusa a Camila Flores de “faltar a la verdad” y apunta a “tercer involucrado”

A través de un extenso video, el exmarido de la senadora respondió a las recientes declaraciones sobre una supuesta “pornovenganza”. “Esta afirmación es falsa”, apuntó.

Percy Marín rompió el silencio este martes en medio de la controversia que mantiene con su exesposa, la senadora Camila Flores (RN), luego de que la Brigada del Cibercrimen de la PDI realizara una diligencia en su domicilio en el marco de la investigación por la filtración de imágenes íntimas de la parlamentaria.

A través de un extenso video, Marín aseguró que durante meses optó por mantenerse al margen de la exposición pública pese a las dificultades personales que enfrentó tras el quiebre matrimonial.

“Durante meses opté por guardar silencio. Guardé silencio cuando fui expulsado de mi hogar. Guardé silencio cuando perdí de un día para otro el cuidado personal de mi hija y no pude verla por meses”, afirmó.

El exesposo de la legisladora también abordó las acusaciones de violencia intrafamiliar realizadas en su contra, asegurando que los antecedentes fueron revisados por la justicia.

“Esa denuncia hoy se encuentra concluida en el Poder Judicial sin que exista condena alguna en mi contra”, sostuvo, insistiendo en que siempre creyó que los conflictos familiares debían resolverse en el ámbito privado o ante los tribunales.





Percy Marín respondió tras acusaciones de Camila Flores

Sin embargo, señaló que decidió hablar públicamente luego de que se le atribuyera responsabilidad en la filtración de los registros íntimos de la senadora.

“No he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella. Tampoco he participado, promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas”, declaró. Además, agregó que “rechazo profunda y categóricamente lo ocurrido” y manifestó su preocupación por cualquier vulneración a la privacidad de las personas.

Respecto a los videos que han sido objeto de la investigación, Marín confirmó su existencia, aunque aseguró que fueron obtenidos de manera legal.

“Existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma a la cual ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI”, explicó.

En otro de los pasajes más duros de su declaración, Marín afirmó que el matrimonio terminó por hechos que, a su juicio, constituyeron una grave traición a la confianza.

Exmarido de Camila Flores habló de “tercer involucrado”

“Mi matrimonio no terminó porque mi expareja quisiera rehacer su vida. Terminó a raíz de hechos que implicaron una grave vulneración de la confianza y del deber de fidelidad”, expresó, indicando que dichos antecedentes forman parte de una demanda de divorcio culposo que presentó con reserva judicial.

En esa misma línea, el exCore de la región de Valparaíso acusó que “el tercero involucrado, con la cual me fue infiel, fue incorporado a los dos días de mi forzosa salida del hogar común al equipo parlamentario, desempeñando funciones de exclusiva confianza y pagado con dineros del Congreso (sic)”.

Asimismo, rechazó la versión de que sus acciones estén motivadas por despecho o incapacidad de aceptar el fin de la relación. “Es particularmente injusto que hoy se intente instalar la idea de que todo lo ocurrido tendría su origen en el despecho o en mi supuesta incapacidad de aceptar el término de una relación. Esta afirmación es falsa”, aseguró.

“Me resulta especialmente doloroso que cada vez que surge una investigación que afecta a mi excónyuge se recurra nuevamente a mi nombre como una forma de desviar la atención o construir una explicación conveniente para sus intereses”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que dejará el caso en manos de sus abogados y de las instituciones encargadas de investigar los hechos. “Esta será mi primera y última declaración pública sobre esta situación. Concentraré mis esfuerzos en recuperar mi tranquilidad, cuidar mi salud mental y preocuparme del bienestar de mi hija”, concluyó.