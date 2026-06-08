“Lo que el despecho provoca”: Camila Flores denuncia filtración de fotos íntimas y apunta a su exmarido

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la senadora afirmó haber denunciado a su exmarido por la difusión de imágenes íntimas.

La senadora Camila Flores se refirió a la reciente filtración de imágenes privadas en redes sociales y acusó directamente a su exmarido, Percy Marín de filtrarlas.

Mediante un video publicado en su cuenta de X, la parlamentaria abordó su situación con la exautoridad de Valparaíso tras su polémico divorcio.

“Mi exmarido coludido con otras personas ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal. Hecho que he denunciado a la justicia y que espero que se investigue con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”, planteó Flores.

Además, la senadora agregó que “ es increíble lo que el despecho y la falta de entendimiento pueden provocar. Cuando una persona no quiere estar con otra y la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro”.

“Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie. Y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quiera, todas las veces que quiera. Él no tenía porqué estar haciendo este tipo de acciones”, expresó.

Asimismo, Camila Flores entregó detalles de su quiebre y la denuncia por violencia intrafamiliar que presentó en contra de Percy Marín: “Este es mi caso, y sin duda el que deben estar teniendo muchas mujeres. Yo me separé, le pedí a mi exmarido que abandonara la casa”.

“No tenía ninguna relación con él. De hecho, la justicia había decretado una orden de alejamiento por VIF. El mismo día 15 de diciembre presenté la denuncia, día que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar, porque él se negaba a irse”, precisó.

Revisa el video en el que Camila Flores se refiere a filtración de fotos privadas acá