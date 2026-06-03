“Hoy me siento mejor y agradecido”: Percy Marín rompe el silencio tras filtración de demanda de divorcio a Camila Flores

La exautoridad de la Región de Valparaíso participó de un podcast donde afirmó que ha recibido muchas invitaciones de programas.

Percy Marín, exesposo de la senadora Camila Flores, rompió su silencio tras la mediática demanda de divorcio que se ha visto envuelta la ahora expareja.

La exautoridad de la Región de Valparaíso, conversó con el podcast Dúo Dinámico de Viña Visión, donde afirmó que ha recibido muchas invitaciones en programas.

“Esta es la única que he aceptado, precisamente porque ustedes son mis amigos, porque los conozco y porque me tocó trabajar con ustedes”, partió declarando.





Percy Marín rompe el silencio tras demanda de divorcio con Camila Flores

“Hoy me siento mejor y súper agradecido. Aprovecho esta instancia para agradecer por los whatsapps, a los amigos y la gente que me ha contactado”, indicó.

Al ser consultado sobre su futuro político, señaló: “Yo como candidato a diputado saqué 20 mil votos, me faltó un compañero de lista que se me cayó; a mí me faltaron mil votos para ser electo diputado”.

“Que todavía no sea considerado en el gobierno, yo la verdad es que dejo el tiempo al tiempo y ya vendrá el tiempo para Percy Marín nuevamente”, agregó.

Ya sobre el final, Marín dejó una reflexión: “A mí me gusta la política por una profunda vocación de servicio. No soy una persona que se ha enriquecido por la política, muy por el contrario, pueden ver mis bienes en Transparencia”.