“Para consideración”: Camila Flores rompe el silencio tras filtración de divorcio presentado por Percy Marín

La senadora Camila Flores utilizó sus redes sociales para emitir una declaración pública tras la difusión de antecedentes ligados a la demanda de divorcio presentada por su expareja, Percy Marín.

Lo anterior, luego de que en las últimas jornadas se filtrara parte de la acción judicial en medio del polémico quiebre de su relación tras 17 años juntos.

Acusaciones cruzadas por parte de la militante de Renovación Nacional y el exconsejero regional de Valparaíso que surgen en paralelo a la investigación por posible fraude al fisco contra la senadora.





Declaración pública de la senadora Camila Flores

Respaldado por el texto “para constancia y consideración“, Camila Flores informó que “el Juzgado de Familia resolvió decretar la prohibición de divulgación de antecedentes, datos e información”, respecto de la demanda.

“Asimismo, hago presente que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya se encuentra investigando la filtración de información vinculada a esta causa” agregó.

A continuación puedes ver la publicación oficial.