“Pido con urgencia…”: El desesperado llamado de Perla Ilich tras enfrentar complejo momento familiar

La influencer no ha vuelto a entregar mayores detalles de lo ocurrido.

Durante la madrugada de este lunes, Perla Ilich encendió las alarmas en redes sociales tras revelar que se encuentra atravesando un complejo momento familiar.

La influencer hizo un desesperado llamado y expuso que su primo de 8 años está hospitalizado.





¿Qué pasó con Perla Ilich?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Perla señaló: “Mi gente, pido con urgencia una oración por Elías, mi primito de 8 años”.

En esa misma línea, expuso: “Tuvo un accidente grave automovilístico, les pido que oren”.

“Por favor, más oración, más poder de nuestro Dios”, sentenció finalmente Ilich, quien no ha vuelto a actualizar el estado de salud de su primo.

Revisa la publicación de Instagram: