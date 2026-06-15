“Fuiste y serás mi heroína”: Perla Ilich atraviesa complejo momento familiar tras estado de salud de su hermana

La influencer viajó hasta Estados Unidos junto a sus padres y esposo para reencontrarse con Lola, su hermana.

Este domingo, Perla Ilich encendió las alarmas en redes sociales tras revelar que su hermana, Lola, está atravesando un complejo momento de salud.

Aunque no entregó detalles sobre su diagnóstico, la influencer viajó junto a su madre, padre y esposo a Estados Unidos, donde vive la mujer con quien tuvo un emotivo reencuentro.





¿Qué pasó con la hermana de Perla Ilich?

Durante este domingo, Perla utilizó su cuenta de Instagram para pedir oraciones por su hermana y señaló: “El proceso es fuerte porque es cansador, las horas, la espera, el viaje no impidieron llegar y abrazarla”.

En esa misma línea, agregó: “No es el viaje que queríamos para vernos, pero nos abrazaremos fuerte y estarás en tu 100, confiamos en Dios. Te amo, Lola”.

Perla compartió un video donde aparece la familia reencontrándose en el hospital y luego Lola le envió un emotivo mensaje a su hermana.

“Eres la mejor hermana del mundo; a pesar de que estoy enferma y Dios hará que me recupere pronto, estoy muy feliz de verte y abrazarte”, expuso Lola.

En esa misma línea, agregó: “Gracias por estar conmigo; no te imaginas la falta que me hacías. Te amo con todo mi corazón; ese abrazo lo deseaba”.

“Te amo con todo mi corazón; siempre fuiste y serás mi heroína”, concluyó Perla.

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