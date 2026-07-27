VIDEO | Impactante tornado recorrió Bulnes en la región del Ñuble

El fenómeno sorprendió a los habitantes de la región en medio de un sistema frontal que afecta a la zona.

Un tornado sorprendió a los habitantes de del sector de Chillán Viejo y Bulnes, en la región del Ñuble durante este lunes.

El fenómeno fue reportado con diversos registros que llegaron a CHV Noticias, en medio de un sistema frontal que afecta a la zona.

Según explicó la meteoróloga, Allison Göhler, “lo que vemos a continuación en estas imágenes es un tornado porque podemos ver con claridad el embudo de este tornado“.





“Hay reportes que dicen que no toca suelo, pero en algunos sectores, en otros videos, aparece que sí llega a tocar el suelo, por lo tanto no pasa a ser una nube embudo, sino que es un tornado”, agregó.

Según la experta, esto se produjo “porque la nube tiene alimento de corrientes de aire cálidas que desciende de la nube, un acúmulo nimbus, que es lo que vemos ahí, y genera esta vorticidad, esta rotación, que hacen que veamos este embudo asociado a este tornado”.