VIDEOS | Así quedó sector de Bulnes tras impactante paso de tornado: Arrancó árboles y destruyó viviendas

Videos grabados por vecinos muestran cómo el fenómeno avanzó por sectores rurales de Ñuble, derribando árboles de gran tamaño y provocando importantes daños materiales.

Impactantes imágenes registradas por vecinos dan cuenta de la fuerza del tornado que afectó este lunes a la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

Los videos muestran cómo el fenómeno avanzó varios kilómetros, levantando una gran columna de viento y provocando severos daños a su paso.





En el sector de Larque Oriente, el tornado arrancó de raíz numerosos árboles de gran tamaño, bloqueó caminos y destruyó al menos una vivienda. “Voló toda la casa, árboles, bodegas, todo lo que pilló en su camino”, relató un vecino afectado.

Según información preliminar entregada por Senapred Ñuble, se registraron al menos tres nubes tornádicas en la zona de Chillán Viejo y Bulnes. Pese a la magnitud de los daños, hasta el momento no se reportan personas lesionadas, situación que las autoridades calificaron como un verdadero milagro.