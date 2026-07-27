“El viento me botó”: Dueño de casa arrasada por tornado cuenta cómo sobrevivió junto a su familia

Cristián sufrió la pérdida de gran parte del techo de su casa en Bulnes, luego del que el viento golpeara con fuerza su hogar. También resultó con pérdidas en su ganado.

Una casa fue arrasada por el tornado que sorprendió esta tarde a habitantes de Bulnes, en la región del Ñuble.

La fuerza del viento arrancó gran parte del techo de la vivienda e incluso algunas planchas de zinc volaron hasta la parte alta de un árbol,

CHV Noticias conversó con CristiánAstudillo, dueño de la casa que resultó afectada en Bulnes, quien compartió su testimonio y contó detalles de su reacción en medio de la emergencia.





“Yo justo estaba acá en la casa y sentí un ruido que fue muy raro , como que cuando el río trae piedras, cuando hay mucha agua, ese mismo ruido fue, pero muy fuerte y retumbaba. De un momento bajó y como que cayó un rayo así, un ruido de un rayo y cayó al suelo”, comentó.

Según explicó, cuando el tornado tocó suelo “empezó a avanzar y ahí botó muchos árboles y vino directamente a la casa de nosotros“.

“El viento me botó”

De acuerdo al relato del afectado, desde su casa comenzó a ver cómo el viento comenzó a arrasar con todo a su paso, incluyendo un galpón donde resguardaba a sus animales, algunos de los cuales murieron producto del tornado.

Critián contó que al momento de ver que se intensificaba el fenómeno, pensó primero en resguardar a su familia mientras él quedó afuera, pero fue arrojado al suelo debido a la intensidad del viento.

“Yo me quedé aquí afuera y a mis tres hijos con mi mamá los encerré adentro y yo salí para afuera para ver qué pasaba. Y tratar de ver qué es lo que podía hacer en algún momento para cómo reaccionar. Me quedé mirando pero me botó, el viento me botó “, aseguró.

Sobre las consecuencias en su hogar, comentó que el principal problema fue en su techo. “Acá me lo sacó todo, todos aquí hay un cobertizo, todo eso para allá también es un cobertizo. Me voló el techo del agua, me voló prácticamente“, lamentó.