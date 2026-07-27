Allison Göhler explica cómo se originó el tornado que remeció a Ñuble: “Los destrozos son reales”

La meteoróloga de Chilevisión explicó las condiciones atmosféricas que produjeron el fenómeno registrado en Bulnes y aclaró las diferencias entre una nube embudo y un tornado.

Los impactantes registros del tornado que se formó este lunes en la región de Ñuble sorprendieron a miles de personas y reabrieron las dudas sobre este tipo de fenómenos poco frecuentes en Chile.

En CHV Noticias Tarde, la meteoróloga Allison Göhler explicó cómo se desarrolló el evento y cuál es la diferencia entre una nube tornádica y un tornado propiamente tal.

Según detalló la especialista, las condiciones para la formación de este fenómeno ya habían sido advertidas previamente por los organismos meteorológicos, debido a la inestabilidad atmosférica asociada al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

“Habíamos advertido, y también el Servicio Meteorológico de la Armada lo dijo, que toda la zona desde la región del Maule hasta, por lo menos, la región de Los Ríos podría estar propensa a estas nubes tornádicas“, señaló.





¿Cuál es la diferencia entre una nube embudo y un tornado?

Göhler explicó que la principal diferencia radica en si el embudo logra o no tocar la superficie terrestre.

“Cuando muchas veces vemos esto hasta la mitad, es porque el aire frío desciende, pero no tiene la inyección de aire cálido por la superficie que haga que siga rotando y toque suelo“, indicó.

Sin embargo, en el caso ocurrido en Ñuble, aseguró que las imágenes permiten confirmar que efectivamente se trató de un tornado.

“Estamos viendo que el tornado comienza a desarrollarse como una especie de nube de polvo desde la superficie. Eso es aire cálido que está produciendo una rotación muy intensa y luego se empieza a juntar con el aire frío que desciende de la nube. Efectivamente, se forma el tornado “, explicó.

La meteoróloga detalló que este tipo de fenómenos se generan por la interacción entre corrientes de aire cálido ascendentes y aire frío descendente proveniente de nubes de tormenta tipo cumulonimbus, generando una rotación conocida como vorticidad.





“Los destrozos son reales”

Respecto a la intensidad del fenómeno, Allison Göhler sostuvo que, de manera preliminar, el tornado registrado entre los sectores de Bulnes, Rucapequén y Llollinco correspondería a una categoría baja.

“ Debe estar en una categoría EF-0 en la escala Fujita. Recuerden que los tornados se clasifican de 0 a 5, siendo la más mínima con vientos de entre 65 km/h y 118 km/h (…) Es un tornado débil dentro de la clasificación, pero los destrozos son reales“, afirmó.

La experta recordó que la clasificación oficial debe ser realizada posteriormente por la Dirección Meteorológica de Chile, organismo encargado de evaluar los daños y determinar la intensidad exacta del evento.

Asimismo, precisó que Chile no reúne las condiciones geográficas para registrar los tornados más extremos que se observan en países como Estados Unidos. “ En Chile no podríamos tener tornados categoría 4 o 5 porque tenemos la cordillera de la Costa y la cordillera de Los Andes , que limitan la evolución de estas nubes”, sostuvo.