“Me pasé 7 mil pueblos”: Botota Fox rompe el silencio tras video viral en supuesto estado de ebriedad

Las imágenes corresponden a una reciente presentación de la transformista en Punta Arenas. Tras la difusión de videos en redes sociales, la comediante aclaró lo ocurrido y ofreció disculpas a los asistentes.

Botota Fox salió a enfrentar la polémica luego de que durante las últimas horas se viralizaran registros de una presentación realizada en Punta Arenas, donde varios usuarios cuestionaron su estado sobre el escenario.

Las imágenes corresponden a un show de su gira Ni Santa, Ni Señora, realizado en el Casino Dreams de la capital de Magallanes. Tras la difusión de los videos en redes sociales, surgieron numerosos comentarios de asistentes e internautas que aseguraban que la transformista se habría presentado bajo los efectos del alcohol .

Los registros rápidamente se multiplicaron en distintas plataformas, donde algunos usuarios incluso señalaron que habría tenido dificultades para expresarse durante parte de la rutina.





Botota Fox pidió disculpas tras criticado show

Ante la repercusión que alcanzó el tema, la comediante decidió referirse públicamente a lo ocurrido a través de sus historias de Instagram.

“Lo que han visto por ahí de un video viral, pido mil disculpas. No comí y me tomé unos tragos. No suele suceder, ya que siempre me controlo con eso”, expresó.

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Además, dedicó un mensaje especial al público que asistió a la presentación en Punta Arenas. “ De verdad pido mil disculpas a mi gente de Punta Arenas, me pasé 7 mil pueblos. Tengo tanta vergüenza que no había dicho nada”, reconoció.

“Mi ánimo está raro este último tiempo y refugiarse en el alcohol no es bueno. Por lo mismo no volverá a ocurrir”, aseguró.

Finalmente, la comediante extendió sus disculpas a quienes se vieron afectados por la situación, incluyendo al personal del recinto donde se hospedó durante su estadía en la zona.