Inminente pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer: Qué hacer para recibir los $678 mil en agosto

Se trata de la última entrega de este incentivo, pues a partir de octubre de este año este y otros beneficios serán reemplazados por el nuevo Subsidio Unificado al Empleo

A partir de agosto iniciará el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, un beneficio que es entregado a mujeres y a jóvenes a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Se trata de un incentivo económico dirigido a mejorar los ingresos de personas de entre 18 a 24 años, 11 meses de edad, al igual que los de mujeres entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad.

De acuerdo con las bases, estos grupos pueden elegir entre recibir pagos mensuales, o bien, recibir un único pago anual que se realizará durante los próximos días.

Vale mencionar que estos beneficios ya no aceptan nuevas postulaciones, ya que en octubre entrará en vigencia el nuevo Subsidio Unificado al Empleo, que reemplazará a ambos aportes, además del Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Actualiza tus datos para el pago del BTM

Para recibir el beneficio es necesario cumplir con un requisito antes que finalice julio, pues es necesario actualizar la información bancaria en su expediente electrónico.Hay plazo hasta el 31 de julio para completar la actualización de datos.

Ingresar a sence.gob.cl sección Bono Mujer Trabajadora.

Luego ingresa a tu Perfil con tu ClaveUnica, Clave Sence o Clave Tributaria.

Actualiza tus Datos Personales.

Monto anual que entrega Bono al Trabajo de la Mujer

El monto se calcula en base a tres tramos según la renta