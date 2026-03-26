Subsidio Unificado al Empleo: Cuánto paga y quiénes recibirían el nuevo beneficio del Sence

El SUE modernizará y simplificará el actual sistema, unificando el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Despachado a ley quedó el nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que beneficiará a trabajadoras, trabajadores y empresas del sector privado.

El SUE busca modernizar y simplificar el actual sistema, unificando los recursos de tres beneficios dependientes del Sence: Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Se espera que esté operativo en 2026 y, una vez en marcha, se realizará mediante una solicitud directa, sin trámites engorrosos, y su duración será de 12 meses para fomentar la experiencia formal en el primer año de empleo.

¿De cuánto será el nuevo subsidio al empleo?

La cobertura se ampliará a cuatro grupos prioritarios con baja inserción laboral: jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, y el monto será el siguiente:

El beneficio puede alcanzar hasta $185.000 mensuales combinados entre trabajador y empleador

El monto dependerá de las condiciones específicas del contrato y del grupo al que pertenezca el beneficiario

Requisitos para el al Subsidio Unificado al Empleo (SUE)

La iniciativa establece que el subsidio podrá ser solicitado tanto por las personas trabajadoras como por las empresas, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como:

El trabajador que obtenga renta bruta mensual menor o igual a 2,25 ingresos mínimos mensuales, es decir cerca de 530 mil pesos

Periodo de desempleo comprobable (6 meses continuos u 8 meses discontinuos en los últimos 18 meses)

Las personas trabajadoras recibirán hasta un 20% de su remuneración bruta mensual, durante un máximo de 12 meses (15 si tienen discapacidad) y el subsidio será escalonado según tramos de renta y se calculará de acuerdo con fórmulas predefinidas.

En tanto, las empresas que contraten personas de los grupos prioritarios tendrán derecho a un subsidio de hasta 20% de la remuneración bruta de cada trabajador contratado, durante 12 meses.