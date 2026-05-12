12/ 05/ 2026 22:53

“No tengo que esconder nada, soy inocente”: Habla sujeto de interés en muerte de Carabinero en Puerto Varas

A dos meses del procedimiento en Puerto Varas que terminó con la muerte del sargento Javier Figueroa, su familia salió a rechazar las nuevas hipótesis que apuntan a la ausencia de participación de terceros. Esto, luego de que se conociera que el llamado al 133 que originó el operativo habría salido de un teléfono asociado al propio carabinero. Al respecto, Henry Almonacid, sujeto de interés que estuvo en el lugar de los hechos, conversó con CHV Noticias.