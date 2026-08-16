“Estuvo 17 años reprimida”: Captan a Ludmila Ksenofontova en romántica escena y así reaccionó la gente

La patinadora rusa protagonizó semanas antes un romántico beso con este hombre, dando pie a numerosos rumores sobre el tipo de relación que tienen.

Pareciera ser que Ludmila Ksenofontova ya pasó la página llamada Álvaro Ballero y decidió abrir su corazón a otros hombres que se cruzan por su camino.

Se trata de Carlos “Kaoto” Águila, a quien conoció en medio de un programa televisivo. Sin embargo, la pareja tendría intenciones de seguir conociéndose en la vida real, causando gran revuelo en redes sociales.





Ludmila y Kaoto son vistos juntos en Santiago

El portal de noticias Infama dio a conocer una fotografía de Ludmila y Kaoto comiendo en un restaurante ubicado en Alonso de Córdova, en el sector oriente de la capital.

Este registro impactó en Instagram donde cientos de personas salieron a comentar el romántico encuentro, principalmente apoyando a Ludmila.

“Me subo a este barco, total que disfrute“, “Balero: qué van a decir los niños”, “ya estuvo 17 años reprimida sin tener vos ni voto, ahora que se dé la libertad de hacer lo que quiera” y “Ludmila tiene el derecho de salir con quien quiera”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.