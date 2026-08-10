“Sé que no debiese hacer esto…”: Álvaro Ballero causó revuelo tras polémicas publicaciones por el Día del Niño

El exchico reality mostró los regalos y cartas que les hizo a sus cuatro hijos tras no poder celebrar con ellos por un acuerdo previo con Ludmila Ksenofontova.

Durante la noche de este domingo, Álvaro Ballero lanzó polémicas publicaciones en sus historias de Instagram con motivo del Día del Niño.

El exchico reality aseguró que no pudo celebrar junto a sus hijos y expuso tanto los regalos como unas cartas personalizadas para cada uno con un mea culpa.





¿Qué dijo Álvaro Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, Álvaro advirtió: “Sé que no debiese hacer esto, pero voy…”.

En esa misma línea, agregó: “Hoy es el Día del Niño y no pude estar con ellos porque la mamá tenía otro itinerario, totalmente respetable y definido hace semanas”.

Ludmila y Álvaro tienen cuatro hijos: Ivana (11), Santino (8), Vika (14) y Milla (16), fruto de su matrimonio de 17 años.

Ballero les envió regalos simbólicos, cuyas bolsas mostró en sus historias y luego confesó que les escribió cartas a cada uno, las cuales también expuso.

En ella el comunicador habla sobre el amor que le tiene a cada uno, pero hace un mea culpa en común: “Sé que no he sido tu mejor ejemplo de amor”, escribió en todas ellas.

Finalmente, Ballero eliminó las historias, tras escribir: “Siento que viene una nueva etapa, una increíble, jamás había sentido algo así. Espero sea así y la vivamos juntos“, sin mencionar a quién se refería.

Revisa las publicaciones de Instagram: