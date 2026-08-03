“Pagarán sus comentarios soeces”: Álvaro Ballero encaró a seguidoras en redes y Ludmila Ksenofontova lo defendió

“Tarde o temprano pagarán sus comentarios soeces”, advirtió el ex chico reality a través de su cuenta de Instagram.

Este domingo, Álvaro Ballero vivió su día de furia y arremetió contra una seguidora que le escribió un polémico mensaje.

El ex chico reality había publicado una fotografía de sus cuatro hijos acostados junto a su gato, Vito, pero hecha con Inteligencia Artificial (IA).





¿Qué pasó con Álvaro Ballero?

“¿Por qué publicas esa foto? ¡¿Qué van a decir los niños?!”, escribió una usuaria, en alusión a una de las frases que usaba Ballero cuando discutía con su expareja, Ludmila Ksenovontova, en televisión en el último tiempo.

Al respecto, Álvaro respondió: “Lo mismo de siempre: ‘Papá, que no te importe el comentario de viejas h… sin vida que ni siquiera conocen nuestra historia'”.

En esa misma línea, agregó: “Eso, ¿te quedó claro?”. Frase que generó que otras personas también comentaran.

Además, había una internauta que borró su comentario, pero la contestación de Álvaro se mantuvo: “Ustedes me describen como un monstruo; solo me queda decir (…) tarde o temprano pagarán sus comentarios soeces”, advirtió.

Por su parte, Ludmila Ksenofontova alzó la voz: “No siempre las historias terminan como uno imagina, pero eso no significa que alguien merezca odio”.

“Cada uno seguirá su camino y espero que sea un camino lindo para ambos”, concluyó.

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