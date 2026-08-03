“Estos seres no tienen la culpa”: Steffi Méndez zanjó conflicto con Dante Lindhe y su pareja por sus hijos

La influencer publicó un emotivo mensaje con el que reiteró que su prioridad es la felicidad de su pequeño hijo, Gio.

Steffi Méndez anunció este lunes en redes sociales que solucionó el conflicto que mantenía con Dante Lindhe, padre de su hijo, y la actual pareja de él, Ellinore de Silva.

La influencer publicó un emotivo mensaje, donde reitera que su prioridad es la felicidad de su pequeño, Gio, e incluso se siguieron mutuamente con Ellinore en Instagram.





¿Qué pasó con Steffi Méndez?

A través de su cuenta de Instagram, De Silva escribió “Partners in crime”, un término que se utiliza para describir a un cómplice o una persona “compinche”.

La mujer agregó una fotografía de su hija sentada al lado de Gio y etiquetó a Steffi.

Momentos más tarde, la hija de DJ Méndez reposteó la publicación y escribió: “Digan lo que digan, haya pasado lo que haya pasado, estos seres no tienen la culpa de absolutamente nada”.

En esa misma línea, agregó: “Incluso, son hermanos. Tu felicidad es la mía, tú sabes que sí, hijo”.

El conflicto entre Steffi, Dante y Ellinore data de noviembre de 2025, cuando ella anunció que estaba embarazada en medio de acusaciones de infidelidad.

Luego, comenzó una compleja batalla legal para Méndez por todos los temas legales relacionados con su hijo, mientras que había acusaciones cruzadas entre ambas partes.

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