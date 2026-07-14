“Pudo haber sido mucho peor”: Steffi Méndez revela complicación de salud que afectó a su hijo

La hija de DJ Méndez contó que su pequeño sufrió una complicación a raíz de una picadura de garrapata mientras se encontraba junto a su padre, lo que le desencadenó otros problemas.

Steffi Méndez pasó un susto con su hijo Gio, quien tuvo que ir de urgencia en busca de atención médica en Suecia, país donde está radicada.

La hija mayor de DJ Méndez contó en sus historias de Instagram que llevó al pequeño al hospital debido a que comenzó con complicaciones producto de una fiebre que no disminuía.

Según explicó, todo inició producto de que su bebé fue mordido por un garrapata durante los días en que no estaba con ella.





“Llegó con altísima fiebre, recién hoy logré bajársela. Estando con su papá lo mordió una garrapata y al parecer es súper peligroso“, aseguró.

Por lo mismo, Steffi Méndez decidió ir a la urgencia en donde trataron al menor y “gracias a Dios bajó su fiebre, no tiene nada grave”.

Tras confirmar que Gio recibió el alta médica, la joven aprovechó de enviar un mensaje a sus seguidores para que apunten contra su expareja tras lo sucedido.

“Estas cosas pasan, pudo haber sido mucho peor. Somos papás al final del día, también me pudo haber pasado a mí estando con el niño”, aclaró.

“No es con el foco de que encuentren culpables, estas cosas pasan, recibimos ayuda y está todo bien”, insistió la influencer.