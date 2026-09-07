Quién es el hombre que confesó crimen de Mariana Sepúlveda: La razón por la que habló 18 años después

Tras ser derivado al departamento del OS9 de Carabineros, Labocar ingresó a la vivienda del imputado para realizar los primeros peritajes en las áreas clave del inmueble.

Fue la mañana del 29 de agosto de 2008 cuando Mariana Loreto Sepúlveda León, de 19 años, salió de su casa en Conchalí para dirigirse a su colegio a estudiar como lo hacía de costumbre. Desde ese día, su familia no tuvo noticias sobre su paradero.

Ese día salió de su domicilio rumbo al colegio Pitágoras y solo llevaba su mochila y vestía su uniforme escolar. Su madre más tarde acudió con una amiga de ella y recibió una noticia que encendió las alarmas: no había asistido al establecimiento.

Desde entonces y, ante la falta de respuestas y avances, la familia inició una exhaustiva búsqueda para dar con su ubicación y el eventual responsable detrás de su desaparición.

Las indagatorias apuntaron a una vivienda situada en su mismo pasaje y a cerca de 40 metros de su casa. Allí residía en 2008 un hombre que luego se convirtió en el principal sospechoso para sus cercanos.

Quién es el hombre que confesó crimen

Casi veinte años después de la desaparición, en horas de la tarde de este domingo un sujeto de 42 años, quien tenía 24 al momento de los hechos, se presentó ante la 5° Comisaría de Carabineros de Conchalí para declararse autor del crimen.

Según información preliminar, el sujeto habría afirmado que mantenía una relación sentimental secreta con la joven y que, tras una discusión donde ella dijo sentir interés por otra persona, él concretó el asesinato.

Añadió que inicialmente sepultó el cadáver en una de las habitaciones de su casa. Sin embargo, cinco años después del crimen aseguró que lo desenterró y arrojó los restos a los desechos domiciliarios.

Ante esto, ahora Fiscalía baraja dos hipótesis: que los restos biológicos permanecen ocultos en el inmueble o que fueron trasladados a un lugar desconocido, tal como plantea el imputado.





Por qué confesó el crimen 18 años después

Por otra parte, una de las versiones detrás de la confesión sostiene que decidió hablar con la policía por un sentimiento de culpa y porque no quería morir sin contar lo ocurrido .

Tras ser trasladado primero a la PDI de Quinta Normal, luego fue derivado al departamento OS9 de Carabineros. Labocar ingresó a su vivienda para realizar los primeros peritajes: en una habitación y en un pasillo que presenta modificaciones.