SHOA descarta tsunami tras fuerte sismo registrado cerca de Isla de Pascua

De acuerdo con la información entregada por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el temblor ocurrió a las 07:32.

Un fuerte sismo de magnitud 5.7 se produjo a 711 kilómetros al oeste de Isla de Pascua la mañana de este domingo.

De acuerdo con la información entregada por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el temblor ocurrió a las 07:32.

Además, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó el balance del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) tras el movimiento telúrico.

El organismo indicó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.