“Está recuperándose…”: Revelan estado de Ignacia Fernández tras eliminación de Miss Mundo 2026

La chilena se despidió de la competencia y no podrá buscar la corona. Desde su equipo detallaron su situación tras conocer el resultado.

Ignacia Fernández se refirió a su temprana eliminación de Miss Mundo 2026, certamen de belleza que por estas horas se está llevando a cabo en Vietnam.

Pese a sus presentaciones sobre la tarima del certamen, la concursante chilena de 28 años quedó fuera del top 40 y no podrá competir por la corona.

A través de mensajes que el equipo de Fernández hizo llegar a Paulina Nin de Cardona y Camila Andrade, panelistas de la transmisión especial de Chilevisión del concurso, detallaron su estado tras el resultado.





“Está bien, está recuperándose para continuar con lo que le queda de concurso y apoyar a sus compañeras“, aseguró la presentadora de TV, indicando que buscarán que “termine bien el proceso”.

Por su parte, Andrade, ganadora del Miss Mundo Chile 2013, indicó que es muy probable que la chilena vuelva a subirse a la tarima para despedirse del público nacional.

En esa línea, la ex chica reality añadió que ha sido clave la contención de sus compañeras, especialmente de aquellas con las que comparte idioma, para superar el amargo desenlace de la competencia.

“Me hablaba de la buena convivencia que han tenido las candidatas”, expresó, deslizando que es probable que Fernández ahora apoye a la Miss Mundo Argentina, Alina Luz Akselrad, quien “ha sido su compañera de habitación”.