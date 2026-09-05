EN VIVO | Miss Mundo 2026: Sigue la transmisión de la final con Ignacia Fernández

La representante chilena busca quedarse con la corona en la gran final del certamen que se realiza este sábado 5 de septiembre en Vietnam. Sigue la transmisión en vivo a través de Chilevisión.

Este sábado 5 de septiembre se realiza la gran final del Miss Mundo 2026, instancia en la que Ignacia Fernández representará a Chile y busca quedarse con la corona del prestigioso certamen internacional.

La competencia se desarrolla este año en Vietnam y reúne a 120 candidatas de distintos países, quienes han participado durante las últimas semanas en diversas actividades y pruebas previas a la definición.

La Miss Mundo Chile ha destacado durante su participación por su personalidad y talento, además de protagonizar distintos momentos que han llamado la atención dentro y fuera del concurso.





Uno de ellos fue su presentación en la competencia Bailes del Mundo, donde llevó hasta Vietnam al tradicional personaje de Carmela de San Rosendo, de La Pérgola de las Flores, como una forma de representar parte de la cultura chilena.

También destacó en la competencia de talentos interpretando “The Hollow Descent” en el que mostró su potente voz en el death metal.

¿A qué hora comienza la final del Miss Mundo 2026?

La gran final está programada para este sábado 5 de septiembre a partir de las 08:00 horas de Chile.

La ceremonia será transmitida desde Vietnam y contará con una cobertura especial de Chilevisión, donde Diana Bolocco estará acompañada por un panel de expertos integrado por Camila Andrade, Paulina Nin de Cardona y Javier Fernández.

Podrás seguir el evento de manera online mediante el sitio web de Chilevisión y la aplicación MiCHV.

Y también podrás vivir la participación de Ignacia Fernández a través del React conducido por Piita Pérez, Maca Espinoza, Juanfra Matamala.

Mira en vivo la cobertura del Miss Mundo 2026 en Chilevisión

Si quieres acompañar a Ignacia Fernández en este importante momento, puedes seguir la transmisión en vivo de la gran final a través de las plataformas de Chilevisión.

Sigue acá el React del Miss Mundo 2026