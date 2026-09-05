Final Miss Mundo 2026: Esta es la fecha y hora del certamen en que participará Ignacia Fernández

Podrás seguir el evento a través de las pantallas y plataformas de Chilevisión, que contará con una completa cobertura del evento.

Cada vez falta menos para la esperada final del Miss Mundo 2026, certamen de belleza que se llevará a cabo en Vietnam este fin de semana.

La edición número 75° del concurso será transmitida por Chilevisión y estará marcada por la participación de Ignacia Fernández, representante nacional, quien buscará la corona.

La conducción del programa especial estará a cargo de Diana Bolocco, quien, junto a un panel de expertos —conformado por la ex Miss Chile Camila Andrade, la animadora Paulina Nin de Cardona y el estilista Javier Fernández—, comentará todos los pormenores del prestigioso evento.





Chilevisión transmitirá la final del Miss Mundo 2026: Esta es la fecha y hora del certamen

La cita del Miss Mundo 2026 está fijada para este sábado 5 de septiembre a partir de las 8:00 de la mañana (hora de Chile).

La transmisión de la final podrás seguirla a través de las pantallas de Chilevisión.

También podrás disfrutar del evento por nuestras plataformas digitales, la señal En Vivo de Chilevision.cl y la app MiCHV.