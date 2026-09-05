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Final Miss Mundo 2026: Esta es la fecha y hora del certamen en que participará Ignacia Fernández

Podrás seguir el evento a través de las pantallas y plataformas de Chilevisión, que contará con una completa cobertura del evento.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Cada vez falta menos para la esperada final del Miss Mundo 2026, certamen de belleza que se llevará a cabo en Vietnam este fin de semana.

La edición número 75° del concurso será transmitida por Chilevisión y estará marcada por la participación de Ignacia Fernández, representante nacional, quien buscará la corona.

La conducción del programa especial estará a cargo de Diana Bolocco, quien, junto a un panel de expertos —conformado por la ex Miss Chile Camila Andrade, la animadora Paulina Nin de Cardona y el estilista Javier Fernández—, comentará todos los pormenores del prestigioso evento.

Chilevisión transmitirá la final del Miss Mundo 2026: Esta es la fecha y hora del certamen

La cita del Miss Mundo 2026 está fijada para este sábado 5 de septiembre a partir de las 8:00 de la mañana (hora de Chile).

La transmisión de la final podrás seguirla a través de las pantallas de Chilevisión.

También podrás disfrutar del evento por nuestras plataformas digitales, la señal En Vivo de Chilevision.cl y la app MiCHV.

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