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Temblor hoy 5 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Este sábado 5 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 5 de septiembre en Chile

  • Magnitud: 4.3
  • Hora: 04:13 horas
  • Epicentro: 56 km al este de Ollagüe, región de Antofagasta.
  • Profundidad: 180 km
  • Magnitud: 4.2
  • Hora: 03:28 horas
  • Epicentro: 40 km al este de Pica, región de Tarapacá.
  • Profundidad: 114 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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