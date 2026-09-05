Temblor hoy 5 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 5 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 5 de septiembre en Chile Magnitud: 4.3

4.3 Hora: 04:13 horas

04:13 horas Epicentro : 56 km al este de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 56 km al este de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 180 km Magnitud: 4.2

4.2 Hora: 03:28 horas

03:28 horas Epicentro : 40 km al este de Pica, región de Tarapacá.

: 40 km al este de Pica, región de Tarapacá. Profundidad: 114 km

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