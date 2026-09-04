“Un abrazo compañero… Mis eternos respetos”: Gabriel Boric despidió a Camilo Escalona

A través de su cuenta de X, el exmandatario se expresó por el sensible fallecimiento del referente del Partido Socialista.

Este viernes, se confirmó el fallecimiento de Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS), quien padecía un agresivo cáncer de próstata que había deteriorado progresivamente su estado de salud.

El exparlamentario había confirmado públicamente en abril de este año que padecía la enfermedad, luego de mantener su diagnóstico en reserva durante un tiempo.

Apenas se informó de su muerte, diversas personalidades de la política expresaron su luto y se manifestaron, uno de ellos fue el expresidente Gabriel Boric.





El mensaje del expresidente Gabriel Boric por muerte de Camilo Escalona

A través de su cuenta de X, el exmandatario escribió un extenso mensaje dedicado al referente del PS y donde señaló que se pudo despedir de él y le hizo una promesa.

“Ayer, en compañía de su compañera Jimena me despedí de él, y le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso, porque gracias a él y su generación nosotros estamos aquí. Un abrazo compañero, a ti y a todo el Partido Socialista de Chile. Mis eternos respetos”, escribió Boric.