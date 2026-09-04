“De ahora en adelante…”: Cote López responde a Gala Caldirola por acusación de hostigamiento a exesposa de Jonathan Benítez

La empresaria aseguró que no ha hablado con esta mujer y comentó: “El tiempo me va a dar la razón”.

Este viernes, Cote López respondió a los dichos de Gala Caldirola y desmintió haber hostigado a la exesposa de Jonathan Benítez.

Todo esto remonta a la entrevista que Gala le dio a Primer Plano, donde Cote llamó y dijo: “También que te metiste el año pasado con Jonathan Benítez, futbolista argentino, sabiendo que era casado y con hijos”.





¿Qué dijo Cote López?

A raíz de esa declaración, se filtró la información de un presunto quiebre matrimonial de Benítez: ““La mujer (de Benítez) se enteró viendo el programa y se separaron porque era verdad”, indicaron.

Es por ello que en el último capítulo de Plan Perfecto, Gala acusó a Cote de hostigar a esta mujer: “La está incitando a ella a sentarse en programas a hablar y a decir que su matrimonio se terminó por mí”.

“Todo esto es falso, no he llamado a nadie, no hablaré más; el tiempo me va a dar la razón”, le dijo López a Sergio Marabolí.

En esa misma línea, le comentó que, tras el tenso cruce en Primer Plano, “la han llamado varias otras esposas de la lista que nombró” y agregó: “De ahora en adelante, no hablo más”.

Finalmente, Cote le dijo a Antonella Ríos: “Que diga lo que quiera, yo me hago cargo solo de lo que hago; no tengo por qué dar explicaciones de otras cosas que no he hecho. Me cansé y que me llegue el hate y listo; el tiempo me dará la razón” , cerró.

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