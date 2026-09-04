A los 71 años muere Camilo Escalona tras permanecer en coma inducido por cáncer

El histórico dirigente del Partido Socialista y expresidente del Senado falleció tras enfrentar un agresivo cáncer de próstata. Durante las últimas horas permanecía internado en la Clínica Indisa en estado crítico.

Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS), falleció tras enfrentar durante los últimos meses un agresivo cáncer de próstata que lo mantuvo alejado de la primera línea política y que había deteriorado progresivamente su estado de salud.

El exparlamentario había confirmado públicamente en abril de este año que padecía la enfermedad, luego de mantener su diagnóstico en reserva durante un tiempo.

En ese entonces explicó que estaba sometido a un exigente tratamiento médico y calificó su situación como “una dolencia catastrófica”.





Su estado se complicó durante los meses siguientes. En mayo permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Indisa, aunque posteriormente presentó una mejoría y pudo abandonar dicha unidad.

Este miércoles 2 de septiembre se dio a conocer que volvió al mencionado centro de salud, permaneciendo en coma inducido tras presentar complicaciones de salud.

En junio incluso reapareció públicamente, con motivo de su cumpleaños número 71, para agradecer las muestras de apoyo y realizar un llamado a la unidad dentro del Partido Socialista.

Una vida dedicada a la política

Escalona nació en Santiago el 15 de junio de 1955 y tuvo una extensa trayectoria política. Fue diputado por la Región Metropolitana y posteriormente por el Biobío, senador por la Región de Los Lagos y presidente del Senado entre 2012 y 2013.

Además, encabezó el Partido Socialista en distintos períodos entre 1994 y 2010, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la colectividad.

Durante sus últimos meses, pese a su delicado estado de salud, continuó ligado al debate interno del PS.

En julio hizo un llamado a terminar con las divisiones dentro de la colectividad y recordó la importancia de la unidad socialista.

Su muerte marca el cierre de una extensa trayectoria política que se inició durante su juventud y que estuvo ligada a buena parte de la historia de la izquierda chilena de las últimas décadas.