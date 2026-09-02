Camilo Escalona permanece en coma inducido tras complicaciones por cáncer

El expresidente del Senado e histórico dirigente del Partido Socialista enfrenta un agresivo cáncer de próstata diagnosticado este año. Durante esta jornada se informó que permanece internado en la Clínica Indisa.

El histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, atraviesa un delicado momento de salud y se encuentra internado en la Clínica Indisa.

Según se informó durante este miércoles, el expresidente del Senado permanece en coma inducido , en medio de las complicaciones derivadas del agresivo cáncer de próstata que le fue diagnosticado en abril de este año.

La enfermedad ya había obligado a Escalona a permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hace algunos meses. Posteriormente, presentó una evolución favorable y pudo continuar con su tratamiento fuera de dicha unidad.





En abril, el propio Escalona dio a conocer que enfrentaba un cáncer de próstata y que estaba sometido a tratamiento.

Desde entonces, distintas figuras del mundo político han expresado públicamente su preocupación y apoyo al histórico dirigente socialista, cuyo estado de salud se mantiene actualmente bajo especial atención.