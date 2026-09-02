Viento puelche con rachas de hasta 90 km/h: Estas son las regiones con aviso vigente

Tres regiones del sur del país serán afetadas durante el fin de semana con el fenómeno que trae vientos cálidos. Revisa los sectores y rachas por día.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió aviso por rachas de viento puelche que podrían generarse en los próximos días en tres regiones del país.

El informe adelantó que habrá “vientos moderados a fuertes” entre la mañana del sábado 5 y el domingo 6 de septiembre.

El fenómeno estará concentrado en zonas precordilleranas y cordilleranas y, dependiendo de la zona, las rachas podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora.





Alerta por viento puelche

Según la DMC, tres regiones del país presentarán viento puelche, fenómeno caracterizado por aire cálido y seco.

Región de La Araucanía:

Precordillera sábado: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

Precordillera domingo: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

Cordillera sábado: 60-80 km/h, rachas de 90 km/h.

Cordillera: domingo: 60-80 km/h.

Región de Los Ríos:

Precordillera sábado: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

Precordillera domingo: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

Cordillera sábado: 40-60 km/h, rachas de 80 km/h.

Cordillera domingo: 60-80 km/h.

Región de Los Lagos: