15 años de una tragedia que marcó al país: Así informó CHV Noticias del accidente de Juan Fernández

El 2 de septiembre de 2011, el departamento de prensa de Chilevisión interrumpió la programación para reportar la desaparición del avión Casa 212 de la FACH. A 15 años de la tragedia que costó la vida a Felipe Camiroaga y otras 20 personas, se recuerda cómo comenzó la cobertura televisiva de la emergencia.

La tarde del 2 de septiembre de 2011 quedó grabada en la memoria de millones de chilenos. Ese día, Chilevisión interrumpió su programación habitual para informar sobre una emergencia aérea que, con el paso de las horas, se transformaría en una de las tragedias más impactantes de la historia reciente del país.

Se trata del accidente del avión Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en el archipiélago Juan Fernández.

En el estudio se encontraban las periodistas Sofía Aillach y Macarena Pizarro, quienes fueron las encargadas de comunicar los primeros antecedentes de un hecho que aún estaba en pleno desarrollo.

Aillach abrió la transmisión especial informando que una aeronave de la FACH había capotado en las cercanías de Juan Fernández y que entre los pasajeros se encontrarían el animador Felipe Camiroaga y el empresario Felipe Cubillos.





Así informó CHV Noticias el accidente de Juan Fernández

“Muy buenas tardes, a esta hora interrumpimos nuestra transmisión para darles cuenta de una información de último minuto”, señaló la periodista al comenzar el despacho especial. En ese momento, las informaciones eran todavía preliminares y existía incertidumbre sobre el número exacto de ocupantes de la aeronave.

Aillach también explicó que el último contacto radial y visual con el avión se había producido alrededor de las 16:51 horas. Posteriormente, se activó una alerta de búsqueda debido a la desaparición de la nave.

En esos primeros minutos se hablaba de 18 o 21 personas a bordo, aunque ninguna de esas cifras había sido confirmada oficialmente.

Finalmente, correspondía a 21 pasajeros, entre los que se encontraban miembros de la FACh, un equipo de TVN (entre ellos Camiroaga y el periodista Roberto Bruce), representantes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y miembros de la fundación Desafío Levantemos Chile.

Minutos después, Macarena Pizarro complementó la información entregando los antecedentes que comenzaban a llegar desde Juan Fernández.

La actual conductora de CHV Noticias Central enfatizó la necesidad de verificar cada dato antes de difundirlo, aunque reconoció que ya existían testimonios que hablaban del hallazgo de posibles restos en la zona donde era buscada la aeronave.

“Confirmación no hay hasta el momento. Sin embargo, ya están llegando primeras declaraciones de testigos de Juan Fernández que obviamente vamos a corroborar y chequear porque hay que ser muy cuidadoso en estos temas”, señaló Pizarro durante la transmisión.

Ese fue solo el comienzo de una extensa cobertura especial. Durante horas, CHV Noticias siguió minuto a minuto las labores de búsqueda, la información oficial y las reacciones de familiares y autoridades.

Con el correr de las horas se confirmó la magnitud de la tragedia que conmocionó al país y que terminó con la vida de las 21 personas que viajaban en la aeronave, entre ellas Felipe Camiroaga, el periodista Roberto Bruce y Felipe Cubillos, además de trabajadores de TVN, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, funcionarios de la FACh y miembros de la fundación Desafío Levantemos Chile.